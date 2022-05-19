Стокгольм, 19 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. 19 мая Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщило в своем пресс-релизе, что в стране обнаружен первый случай заражения человека оспой обезьян.

Стокгольм. Швеция

Речь идет о человеке, проживающем в Стокгольме. В настоящее время ведомство проводит проверку с целью выявления других потенциальных зараженных. Агентство общественного здравоохранения также обратилось с запросом к правительству и рекомендовала классифицировать оспу обезьян как социально опасное заболевание.

«Человек, у которого было подтверждено заражение вирусом на территории Швеции, не болен в тяжелой форме, но ему была оказана медицинская помощь. Мы пока не знаем, где этот человек заразился. Прямо сейчас продолжается расследование», — говорится в заявлении врача-инфекциониста Клары Сонден из Шведского агентства общественного здравоохранения.

Ведомство попросило правительство объявить оспу обезьян социально опасной, поскольку в таком случае граждане будут обязаны сообщать медицинским властям о факте заболевания.