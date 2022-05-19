Москва, , 14:40 — REGNUM Вообще, декларируемая цель санкций — не столько нанести ущерб российской экономике, сколько ослабить экономическую базу для ведения военных действий на Украине и тем самым способствовать завершению конфликта. В этом смысле они пока, действительно, оказались бесполезными, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Краткосрочно экономика России оказалась более устойчива к санкциям, чем можно было ожидать — это касается и нефтегазовых доходов, и курса рубля, и инфляции, и экономической динамики.

Идет переориентация внешнеторговых поставок в страны, неприсоединившиеся к санкциям — Китай, Индию, Турцию, и хотя поставки нефти идут со значительным дисконтом, это пока компенсируется повышенными мировыми ценами. За 4М22 зафиксирован рекордный профицит внешней торговли товарами и услугами и счета текущих операций, а курс рубля к доллару достиг максимума с 2018 года.

В то же время негативное влияние санкций, связанного с ними добровольного отказа иностранных компаний работать в России, проблем с логистикой и внешнеторговыми расчетами уже отчетливо проявляется в нефтегазовом секторе, автопроме, торговле.

По данным источников Интерфакса, в апреле добыча нефти сократилась на 9%. Как сообщает «Коммерсантъ», в начале мая ситуация с добычей нефти улучшилась за счет переработки, однако, ее экспорт в дальнее зарубежье упал за 12 дней мая почти на 12% к апрелю, а с 15 мая, после вступления в силу санкций ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», ситуация может еще ухудшиться. К тому же санкционный режим продолжает ужесточаться – ЕС пока не может прийти к согласию в отношении эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, но, скорее всего, продолжит движение в этом направлении.

Не меньшая проблема – провал импорта готовой продукции и комплектующих (обратная сторона рекордного профицита счета текущих операций). По данным Росстата, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в марте рухнул на 45,5%, основные автозаводы находятся в простое из-за нехватки комплектующих.

Прогнозы ЦБ и Минэкономразвития предполагают сильнейший с 1990-х гг. спад экономики в этом году (ЦБ РФ – на 8-10%, Минэкономразвития в базовом сценарии – на 7,8%, это уже ближе к спаду 2009 года). Впрочем, нельзя исключить, что спад будет менее «отвесным» и более растянутым во времени.

В дальнейшем, вероятно, часть импорта и экспорта удастся переориентировать, закрыть «параллельным импортом», какие-то производства – развить внутри страны. Но санкции направлены, прежде всего, на высокотехнологичную продукцию – авиатехнику, полупроводники, оборудование и технологии для нефтесервиса, нефтепереработки, машиностроения, судостроения и т.д., при этом запрет распространяется на продажу оборудования с использованием американских комплектующих и третьими странами, что существенно затрудняет их импорт и из стран, неприсоединившихся к санкциям.

Таким образом, влияние санкций может оказаться долгосрочным и сдерживающим развитие российской экономики.

Свежий прогноз Минэкономразвития предполагает, что даже в базовом сценарии (без ужесточения санкций) российская экономика по уровню ВВП и в 2025 году не восстановится к уровню 2021 года, а инвестиции в основной капитал будут на 7% ниже. В случае дополнительного ужесточения санкций (консервативный сценарий) прогноз еще хуже», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения.

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