Москва, 19 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Вообще, декларируемая цель санкций — не столько нанести ущерб российской экономике, сколько ослабить экономическую базу для ведения военных действий на Украине и тем самым способствовать завершению конфликта. В этом смысле они пока, действительно, оказались бесполезными, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Краткосрочно экономика России оказалась более устойчива к санкциям, чем можно было ожидать — это касается и нефтегазовых доходов, и курса рубля, и инфляции, и экономической динамики.

Идет переориентация внешнеторговых поставок в страны, неприсоединившиеся к санкциям — Китай, Индию, Турцию, и хотя поставки нефти идут со значительным дисконтом, это пока компенсируется повышенными мировыми ценами. За 4М22 зафиксирован рекордный профицит внешней торговли товарами и услугами и счета текущих операций, а курс рубля к доллару достиг максимума с 2018 года.

В то же время негативное влияние санкций, связанного с ними добровольного отказа иностранных компаний работать в России, проблем с логистикой и внешнеторговыми расчетами уже отчетливо проявляется в нефтегазовом секторе, автопроме, торговле.

По данным источников Интерфакса, в апреле добыча нефти сократилась на 9%. Как сообщает «Коммерсантъ», в начале мая ситуация с добычей нефти улучшилась за счет переработки, однако, ее экспорт в дальнее зарубежье упал за 12 дней мая почти на 12% к апрелю, а с 15 мая, после вступления в силу санкций ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», ситуация может еще ухудшиться. К тому же санкционный режим продолжает ужесточаться – ЕС пока не может прийти к согласию в отношении эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, но, скорее всего, продолжит движение в этом направлении.

Не меньшая проблема – провал импорта готовой продукции и комплектующих (обратная сторона рекордного профицита счета текущих операций). По данным Росстата, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в марте рухнул на 45,5%, основные автозаводы находятся в простое из-за нехватки комплектующих.

Прогнозы ЦБ и Минэкономразвития предполагают сильнейший с 1990-х гг. спад экономики в этом году (ЦБ РФ – на 8-10%, Минэкономразвития в базовом сценарии – на 7,8%, это уже ближе к спаду 2009 года). Впрочем, нельзя исключить, что спад будет менее «отвесным» и более растянутым во времени.

В дальнейшем, вероятно, часть импорта и экспорта удастся переориентировать, закрыть «параллельным импортом», какие-то производства – развить внутри страны. Но санкции направлены, прежде всего, на высокотехнологичную продукцию – авиатехнику, полупроводники, оборудование и технологии для нефтесервиса, нефтепереработки, машиностроения, судостроения и т.д., при этом запрет распространяется на продажу оборудования с использованием американских комплектующих и третьими странами, что существенно затрудняет их импорт и из стран, неприсоединившихся к санкциям.

Таким образом, влияние санкций может оказаться долгосрочным и сдерживающим развитие российской экономики.

Свежий прогноз Минэкономразвития предполагает, что даже в базовом сценарии (без ужесточения санкций) российская экономика по уровню ВВП и в 2025 году не восстановится к уровню 2021 года, а инвестиции в основной капитал будут на 7% ниже. В случае дополнительного ужесточения санкций (консервативный сценарий) прогноз еще хуже», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения.

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