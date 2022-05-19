Донецк, , 14:40 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Железной Блки и Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что в 10:03 с позиций в Новгородском обстрелян населённый пункт Железная Балка, по нему выпущено семь мин калибром 82 мм.

В 12:00 из Дылеевки был открыт огонь по Горловке — выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. В 13:40 обстрел повторился — шесть снарядов того же калибра.

В 13:35 боевики открыли огонь по Горловке с позиций в Новгородском, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм.