Москва, 19 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день рассчитывать на скорый запуск газопровода «Северный поток — 2» не стоит, такая перспектива маловероятна. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В качестве причины он назвал «недальновидную позицию» партнёров России по этому проекту, «прежде всего, наверное, Германии».

«Тем не менее все-таки инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас — никаких надежд», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что приостановленный проект «Северный поток — 2» заморожен по политическим мотивам, но останется востребованным в будущем. Он добавил, что газопровод достаточно технологичен, поэтому его конкурентоспособность по сравнению с другими источниками энергии не подлежит сомнению.

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Ранее представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины, заявила, что на сегодняшний день в свете проведения Россией специальной операции на Украине можно считать проект «Северный поток — 2» мёртвым.

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