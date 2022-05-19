Москва, , 14:36 — REGNUM Премьера документального фильма о рэпере Басте под названием «Баста. Суперигра» состоится 24 мая 2022 года. Об этом 19 мая сообщает «Канобу».

Баста Кадр из интервью для RTVI

Релиз картины состоится в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале Gazgolder. В киноленте появятся члены семьи рэпера, а также его коллеги — музыканты Гуф, Влади, Скриптонит, Смоки Мо, Сергей Шнуров, а также актёр Константин Хабенский, ведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев.

ИА REGNUM напоминает, что изначально выход картины был запланирован на 22 февраля 2022 года. Фильм расскажет о творческом пути Василия Вакуленко (настоящее имя Басты), а также о его личной жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Ксения Бородина пожаловалась на медленные вагоны в метро