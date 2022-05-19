19 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Последние несколько лет ученые лихорадочно бьют тревогу, но правительства отказываются их слушать: глобальная продовольственная система начинает походить на глобальную финансовую систему в преддверии 2008 года.

Татьяна Аннина, , 16:54 — REGNUM Многие предполагают, что продовольственный кризис вызван сочетанием пандемии и военных действий на Украине. Это важные факторы, но они лишь усугубляют основную проблему, пишет 19 мая британская газета Guardian.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

В течение многих лет казалось, что проблема голода должна вскоре решиться. Количество недоедающих в мире сократилось с 811 млн человек в 2005 году до 607 млн в 2014-м. Но в 2015 году тенденция начала меняться. С тех пор голод растет: до 650 миллионов в 2019 году и вновь до 811 миллионов в 2020 году. 2022 год, вероятно, будет намного хуже.

А вот по-настоящему тревожный факт: это произошло во времена великого продовольственного изобилия. Мировое производство пищевых продуктов неуклонно растет уже более полувека, опережая рост населения. В 2021 году мировой урожай пшеницы побил исторические рекорды. Поразительно, но число недоедающих людей начало расти как раз тогда, когда мировые цены на продовольствие начали снижаться. В 2014 году, когда голодало меньше людей, чем когда-либо потом, глобальный индекс цен на продовольствие составил 115 пунктов. В 2015 году он упал до 93 и оставался на отметках ниже 100 до начала 2021 года.

Уборка пшеницы

Лишь в последние два года он резко взлетел. Рост цен на продукты питания в настоящее время является основным фактором инфляции. Еда становится недоступной для многих даже в богатых странах. Ситуация в бедных странах гораздо хуже.

Крупные производители продовольствия сосредоточили в своих руках слишком много власти, а регулирующие органы стран зачастую не понимают, что происходит.

Если столько людей голодает во время невиданного в истории изобилия, то что же произойдет в случае неурожая, к которому может привести разрушение окружающей среды? Об этом страшно и подумать. Это значит, что система должна измениться.

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