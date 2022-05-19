Новотроицк, Оренбургская область, , 14:33 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области с 20 по 21 мая пройдёт кавер-фестиваль «KVAS». Об этом сообщает минкультуры региона.

Музыкальные инструменты Марина Каширская © ИА REGNUM

Мероприятие организуют в рамках проекта «Открытое арт-пространство «Музыка без границ» Регионального центра развития культуры Оренбургской области. По итогам отборочного тура участниками фестиваля станут десять творческих коллективов и четыре солиста. Креативные концертные номера привезут из городов Бузулука, Новотроицка, Медногорска, Орска, Абдулинского и Гайского городских округов, а также Бугурусланского, Кваркенского, Оренбургского, Первомайского районов.

Двухдневная программа включает в себя мастер-классы специалистов, выступление кавер-групп с фестивальной программой, творческая лаборатория, подведение итогов кавер-фестиваля, концерт группы хедлайнера, в качестве которого выступит кавер-группа «Шум» из города Оренбурга.