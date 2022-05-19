Москва, 19 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Говорить сейчас о полной легализации криптовалюты в России в качестве платежного средства рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Когда произойдет легализация криптовалюты, как это произойдет, как это будет регулироваться пока не известно и трудно предсказать, но вопросом регулирования криптовалют уже активно занимаются правительство и Центробанк.

Ранее ЦБ РФ и правительству до сих пор не удалось прийти к единому мнению по регулированию криптовалют. Напомним, что 20 января 2022 года Банк России предложил ввести запрет валют на оборот и майнинг криптовалют, а также на организацию этих операций в стране.

Не секрет, что криптовалюты также используются для ухода уплаты налогов, мошенничества и от требований по противодействию отмыванию денег, заработанных преступным путём.

В свою очередь интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций в России.

В связи с этим существует риск снижения устойчивости финансового сектора. Поэтому позиция ЦБ РФ, как основного финансового регулятора страны, который стремится взять под контроль операции с ними, понятна.

Минфин предложил не запрещать криптовалюту полностью, а ввести регулирование рынка. В министерстве прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

Предлагается установить налог на прибыль в размере 13% для физических лиц, кто продает криптовалюту (проценты будут исчисляться из разницы сумм покупки и продажи цифровых активов), и в размере 20% на разницу доходов и расходов, которые были потрачены на майнинг и заработаны с его помощью для тех, кто добывает криптовалюту.

Говорить сейчас о полной легализации криптовалюты в качестве платежного средства конечно рано и в ближайшей перспективе вряд ли стоит.

Следующий возможный шаг — это обмен и торговля криптоактивами через российские биржи, где участники рынка и владельцы криптокошельков будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных с их полной идентификацией.

Все операции по обработке с криптовалютами будут проводиться через российские банки. На такой шаг может пойти регулятор в лице ЦБ РФ.

В таком сценарии участники рынка будут защищены от действий «недобросовестных», ничем и никем сейчас нерегулирующихся криптобирж, а уплата налогов от сделок будет прозрачной и удобной. В таком контексте Минфину и ЦБ РФ возможно удастся прийти к согласию в скором времени», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, легализация криптовалюты в России вполне может быть реализована. Такое заявление сделал 18 мая 2022 года министр финансов Денис Мантуров в ходе экономического форума «Новые горизонты».

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