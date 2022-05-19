Астана, 19 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Сотрудники министерства финансов Казахстана в ходе проверки, начатой в мае, выявили недостачу в работе таможенной службы на 165 млрд тенге или $380 млн. Об этом 19 мая сообщил журналистам глава минфина республики Ерулан Жамаубаев.

Флаги Китая и Казахстана

«Минфин приложит все усилия, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год — полностью восполнить по плану средства», — сказал министр.

Жамаубаев не стал отвечать на вопрос журналистов, кого подозревают в причинении ущерба, отметив, что это прерогатива правоохранительных органов. Он сообщил, что проверяющие выявили случаи неуплаты налогов на ввозимые из-за границы товары. Ряд фирм, связанных с этим, закрылись.

Стоит отметить, что ранее в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что выявлено множество случаев уклонения от платежей на таможенных постах, расположенных на границе с Китаем.