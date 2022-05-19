Прага, 19 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В случае, когда беженцам с Украины будет предоставляться жилье, бесплатное питание и другие удобства, они могут быть лишены пособия. Об этом 19 мая заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире Чешского телевидения.

Чехия

«Гуманитарная помощь не будет выплачиваться в случаях предоставления беженцам жилья, предоставления им бесплатного питания и других удобств. В принципе, то, что мы сказали, применимо: если государство обеспечивает питание, пособие не выплачивается», — сказал он.

При этом на данный момент беженцы с Украины получают в Чехии материальную помощь, которую они могут использовать для приобретения предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что регион Иль-де-Франс или Парижский регион единогласно проголосовал за дополнительную экстренную помощь на общую сумму 1,1 млн евро, которая будет добавлена к первоначальному пакету в 500 тысяч евро для украинских гражданских лиц, которые нашли убежище во Франции