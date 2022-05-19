Москва, , 14:31 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

В комитете отметили, что обстрелы, совершённые в период с 14 по 18 мая, привели к гибели девяти мирных граждан, пострадали десять человек, в том числе дети. Следствие задокументировало атаки Донецка, Докучаевска, Горловки, Макеевки, Первомайска, Северодонецка, Рубежного, Кировска, а также населенных пунктов Золотое-5, Павловка, Степное, Владимировка, Новоандреевка, Еленовка.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»).

«Следствие установило, что в числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, — начальник оперативного отделения штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Черниченко, а также командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер», — говорится в заявлении СК.

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Также в причастности к обстрелам подозревают командиров, которые уже являются фигурантами других дел. В список вошли Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий.