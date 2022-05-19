Москва, 19 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российская тяжелоатлетка Ольга Тё до сих пор не получила золотую медаль за победу на чемпионате Европы, который проходил в Москве в апреле 2021 года. Об этом 19 мая сообщил генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.

Тяжёлая атлетика

«Ольга ещё не получила золото соревнований», — приводит слова Василенко ТАСС.

По его словам, планировалось, что спортсменка получит награду во время майского чемпионата Европы, но сейчас это не представляется возможным.

Он добавил, что первый вице-президент Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Максим Агапитов может забрать медаль после заседания исполкома организации. Также не исключён вариант, при котором ФТАР сделает для Тё резервную копию награды.

Напомним, в декабре 2021 года EWF официально признала Тё чемпионкой Европы в весовой категории до 59 кг после того, как представлявшая Азербайджан Боянка Костова была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Согласно правилам, победа должна достаться спортсмену, занявшему второе место.