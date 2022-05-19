Москва, 19 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту исключительных прав на создаваемые NFT-токены, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» во главе с Владиславом Даванковым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается признавать NFT-токены как «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)» и закрепить термин в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, законодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности будет применяться по отношению к NFT-токенам и позволит защитить их правообладателей, отмечают авторы.

Авторы инициативы также сообщили о намерении сделать текст законопроекта превратить в NFT.