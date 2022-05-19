Пермь, , 14:27 — REGNUM В Пермском крае полиция задержала группу драгдигеров. В сбыте наркотиков подозревают пятерых пермяков. Все они заключены под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Нет наркотикам ElIndignado653

По версии оперативников, житель Перми 1990 рождения привлёк к деятельности двух братьев из Чернушки. Они организовывали тайники с наркотиками. Драгдигеров задержали, когда выезжали за пределы Чайковского, чтобы организовать 250 тайников-закладок в других городах.

Впоследствии были задержаны ещё двое участников группы. Фигурантками уголовного дела стали ещё и две сестры организатора. Одна жительница Чайковского выполняла роль оператора интернет-магазина. Она же координировала действия сестры, которая готовила так называемые «мастер-клады» для остальных участников группы. Обе девушки являются наркоманками.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники наркоконтроля выяснили, что группа занималась сбытом запрещенных веществ в южных районах Пермского края — Барде, Куеде, Осе и Чернушке, а также в Башкирии и Удмуртии. Выявлено свыше 300 подготовленных тайников с запрещенными веществами. В общей сложности изъято более 500 граммов сильнодействующего наркотика.