Москва, , 14:26 — REGNUM Без выражения воли жителей освобождённых территорий Украины ничего предприниматься в отношении статуса этих районов не будет. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — заявил Песков.

Он также прокомментировал возникающие вопросы по поводу статуса территорий, находящихся под контролем российских сил.

«Эти территории нужно просто обеспечивать жизнедеятельностью, нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. Многие районы сейчас находятся и без света, и канализации, и воды. Этим нужно заниматься. Необходимостью первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях, и делаются подобные заявления», — указал он.