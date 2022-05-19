Барнаул, 19 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Законопроект об общероссийской организации детей и молодежи «Большая перемена», внесённый сегодня, 19 мая, в Госдуму — это правильный шаг, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых. В своём телеграм-канале она также пояснила:

Цитата из кинофильма «Большая перемена» Преподаватели

«Сегодня как воздух необходима единая государственная политика воспитания детей и молодежи, в которой школам, на мой взгляд, должна быть доверена главная роль. Без сильного школьного звена в процессе иные субъекты, (техникумы, молодежные организации спорта и культуры и иные, где также предполагается создавать первички), не вытянут задумку проведения массового государственного воспитания.

Стоит изначально понимать, что создаваемая структура не будет тождественна советской пионерии. Страна качественно изменилась и люди, соответственно тоже. Но любые потуги поставить воспитательный процесс в образовательных учреждениях на единые государственные рельсы заслуживают одобрения».

По мнению Оксаны Молодых, важно очень серьезно и деликатно подойти к идейно-программному наполнению работы будущей организации.

«Думаю, что спешка здесь не к месту. Постепенность и аккуратность должны быть в основе созидания структуры», — считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о детско-юношеском движении «Большая перемена» 19 мая внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой.

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