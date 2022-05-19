Москва, 19 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Россия будет бороться за свои арестованные активы. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в целом ряде государств, линия фактически на воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать», — заявил Песков.