Сеул, , 14:23 — REGNUM С 1 июня в Южной Корее возобновят выдачу краткосрочных туристических и электронных виз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиции.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что выдача виз была приостановлена с 14 апреля 2020 года в рамках противоэпидемических мер.

Как отметили в министерстве, соответствующее решение принято для увеличения иностранных туристов, увеличения внутреннего потребления и оживления смежных отраслей.

Краткосрочная виза C-3 выдаётся максимум на 90 дней иностранцам, прибывающим в страну на отдых, лечение, для посещения родственников, участия в официальных мероприятиях.

Электронная виза будет выдаваться иностранцам, подходящим под категорию высокопрофессиональных кадров, а также участникам групповых туристических поездок и прибывающим на лечение.

В министерстве выразили надежду на то, что данные меры внесут вклад в привлечение в страну инвесторов и новых квалифицированных кадров.