Архангельск, 19 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего руководителя регионального УФНС Сергея Родионова к десяти годам лишения свободы и штрафу в 30 млн рублей, сообщили в СУ СКР.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

Напомним, ранее судом было установлено, через посредника Родионов получил взятку в размере 8,9 млн рублей за снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.

В феврале 2021 года суд признал Родионова виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 28 миллионов рублей. Однако в апреле того же года приговор был отменен из-за процессуальных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, Родионов был задержан с поличным в ноябре 2019 года в одном из кафе Архангельска.