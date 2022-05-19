Лос-Анджелес, США, 19 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В фильме «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях может появится ещё несколько Барби и Кенов. Об этом сообщил журналист New York Times Кайл Бьюкэнэн в своём аккаунте в Twitter, ссылаясь на свои источники.

(сс) Gage Skidmore Марго Робби

По данным Бьюкэнэна, роли Кенов также исполнят Симу Лю и Шути Гатва. А двух других Барби сыграют Исса Рэй и Хари Неф. Об их участии в картине уже было известно, однако не уточнялось, кого именно они сыграют.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Барби» запланирована на 21 июля 2023 года. Режиссёром фильма выступила Грета Гервиг.