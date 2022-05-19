Москва, , 14:20 — REGNUM Механизм деконфлинктинга с Израилем по Сирии действует, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 19 мая журналистам.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он сообщил, что контакты идут в том числе на политическом, причём на самом высоком, уровне.

«Конечно, работает», — подтвердил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, Богданов назвал фейковой информацию о том, что Россия применяет системы С-300 в Сирии против израильских самолётов. Также он рассказал, что США уходят от контактов с Россией по вопросам Сирии.

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