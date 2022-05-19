Москва, , 14:20 — REGNUM Будущее освобождённых от киевских боевиков украинских регионов зависит от того, каким его видят их жители. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, у всех действий есть «своя предтеча» и в данном случае — это исключительно выражение воли жителей регионов Украины, освобождённых от киевского режима.

«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России нет планов по возрождению пионерской организации и создается неформальное общественное движение школьников и молодежи.