Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Объем строящегося жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократился на 43% с 2019 года, когда объем такого жилья в двух регионах достигал 20,5 млн кв. метров, сообщили 19 мая в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

По состоянию на начало мая 2022 года, объем строящейся жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 11,6 млн кв. м. Этот показатель с 2019 года в Северной столице сократился на 41% — до 8,6 млн кв. м, а в Ленинградской области на 49% — до 3,03 млн кв. м.

«Если тенденция не изменится, в ближайшее время рынок увидит падение объемов ввода жилья и усиление дефицита строящегося жилья», — сделали вывод в компании.

Снижение объемов эксперты объяснили переходом на проектное финансирование, эскроу-счета и сокращением количества компаний, реализующих жилые проекты. Дополнительными сдерживающими факторами стали экономическая неопределенность и рост цен на стройматериалы и рабочую силу, вызванные ограничениями на фоне распространения коронавируса в 2020–2021 годах.

«Учитывая планомерное и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ, именно сейчас — на низком рынке — девелоперам необходимо пополнять земельный банк, чтобы в период потенциального дефицита 2024–2025 годов успешно продавать квартиры», − считает директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Антон Орлов.

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