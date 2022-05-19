Афины , , 14:20 — REGNUM В министерстве иностранных дел Греции не представили никакой информации о возможной высылке русских монахов из Афона. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну, пока ему нечего сказать по этому вопросу.

Монастырь Симонопетра на Афоне Elian

Он напомнил, что администрация Святой Горы Афон находится в ведении министерства иностранных дел, и Святая Гора Афон имеет особый статус по конституции.

«Мы говорим о греческой территории, я хочу сказать. Но на данный момент у меня ничего нет по этому поводу», — цитирует РИА Новости Папаиоанну.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов заявил, что в Русской православной церкви опасаются, что русские монахи могут быть насильственно выселены со Святой горы Афон.

Он напомнил, что политическая власть над Афоном принадлежит греческим властям, а патриарх Варфоломей в ходе недавнего посещения Греции получил от премьер-министра, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона.