В МИД Греции прокомментировали возможную высылку русских монахов из Афона
Афины , 19 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Греции не представили никакой информации о возможной высылке русских монахов из Афона. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну, пока ему нечего сказать по этому вопросу.
Он напомнил, что администрация Святой Горы Афон находится в ведении министерства иностранных дел, и Святая Гора Афон имеет особый статус по конституции.
«Мы говорим о греческой территории, я хочу сказать. Но на данный момент у меня ничего нет по этому поводу», — цитирует РИА Новости Папаиоанну.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов заявил, что в Русской православной церкви опасаются, что русские монахи могут быть насильственно выселены со Святой горы Афон.
Он напомнил, что политическая власть над Афоном принадлежит греческим властям, а патриарх Варфоломей в ходе недавнего посещения Греции получил от премьер-министра, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона.