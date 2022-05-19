Казань, , 14:20 — REGNUM В Татарии ночью и утром 20–22 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до —2 градусов. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Заморозки setarka

В пятницу, 20 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами прогнозируется сильный ветер порывами до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +1…+6 ˚С, местами на почве и в воздухе заморозки до —2 ˚С, днем — не выше +13 ˚С.

В субботу и воскресенье, 21–22 мая, пройдет дождь, в ночные и утренние часы местами с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 градусов ниже ноля до +13 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные (21-22 мая) в Москве ожидается потепление, однако температура воздуха все равно не вернется в климатическое русло.

Читайте также: В Москве в ночь на 20 мая ожидаются заморозки — синоптик