Ульяновск, , 14:20 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и госпитализированных. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 19 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 202 494 носителей новой коронавирусной инфекцией. Что касается суточных данных, то 17 и 18 мая лабораторно подтверждено соответственно 41 и 38 случаев инфицирования.

Вместе с тем, ежедневно госпитализируют десятки ковидных больных. Так, 16 мая в стационары направили 17 пациентов с коронавирусом, 17 мая госпитализировали 28 ковид-больных, 18 мая попали на лечение в госпитали 26 заболевших.

Отметим, что с 4 мая в Ульяновской области каждые сутки выявляется менее 50 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительно на здравоохранение в 2022 году в Ульяновской области направят более 226 млн рублей. Средства направят на обеспечение деятельности медицинских организаций, повышение квалификации врачей и укрепление материально-технической базы больниц.

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