Уфа, , 14:22 — REGNUM Бензовоз опрокинулся в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Бензовоз на КАД Петербурга 47.mchs.gov.ru

По предварительным данным, днем 19 мая в Архангельском районе на 48 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк бензовоз «Skaniа», за рулем которого находился 31-летний житель Аургазинского района, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что водитель этого транспортного средства срочно был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы.

Сообщается, что цистерна была пуста. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.