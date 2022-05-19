Пермь, , 14:18 — REGNUM В Пермском крае предпринимателям банки выдали антикризисные кредиты на 2,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 1 мая кредитные средства получены 383 компаниями и индивидуальными предпринимателями. Деньги одобрены в рамках антикризисных программ.

Большинство полученных финансов (359 кредитов на 2,4 млрд рублей) привлечено по наиболее востребованной программе оборотного кредитования (359 кредитов). Остальные 24 кредита — по инвестиционной программе.

Напомним, программы льготного кредитования Банка России совместно с правительством РФ были запущены в середине марта 2022 года. Они позволяют малому и среднему бизнесу взять оборотный кредит на срок до года и инвестиционный кредит сроком до трёх лет.

Льготные кредиты по ставке до 15% годовых выдаются малым предприятиям, а по ставке 13,5% годовых — средним компаниям. Антикризисные программы действуют до конца 2022 года. На их реализацию выделено 675 млрд рублей.