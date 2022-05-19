Иркутск, 19 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Иркутской области 19 мая помогают тушить пожары четыре вертолета Ми-8. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, они работают в Качугском, Киренском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

Еще 13 воздушных судов ведут мониторинг лесопожарной обстановки. Количество наземной техники, задействованной в тушении лесных пожаров, — 254 единицы. Это 41 бульдозер, 45 тракторов, 21 транспортный вездеход, 32 пожарные машины и иная техника. Еще 13 воздушных судов ведут мониторинг лесопожарной обстановки.

Количество наземной техники, задействованной в тушении лесных пожаров, — 254 единицы. Это 41 бульдозер, 45 тракторов, 21 транспортный вездеход, 32 пожарные машины и иная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 18 мая, в Иркутской области произошло 40 пожаров, из которых 13 случаев горения мусора и 9 ландшафтных пожаров на площади 8,6 га.

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