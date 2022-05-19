Екатеринбург, 19 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников. Женщина продала квартиру и перевела неизвестным 3,5 млн рублей, сообщили журналистам в городском УМВД.

Телефонный мошенник

В конце 2021 года 74-летней свердловчанке позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры. Звонивший сообщил, что из-за долгов по кредитам на имущество женщины якобы наложен арест. Злоумышленник убедил пенсионерку продать жильё, чтобы погасить задолженность. При этом он уверил свердловчанку в том, что договор купли-продажи будет расторгнут, а деньги возвращены.

Женщина поддалась на уловки мошенника и продала квартиру. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сотрудники полиции настоятельно просят уральцев быть бдительными и советоваться с родными при переводе средств.