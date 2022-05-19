Ереван, , 14:14 — REGNUM Ереван сформировал комиссию по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Об этом 19 мая заявил на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состав комиссии готов, думаю, когда будет надлежащее время, рабочая группа сделает заявление», — сказал Григорян.

Он не исключил, что армянская сторона обратится к Москве и Брюсселю за помощью в содействии переговорам с Азербайджаном. При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что переговорная группа будет только двухсторонней.

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. Азербайджанская сторона требует для этого взаимного признания «территориальной целостности». В Ереване отмечают, что не видят «неприемлемых» предложений от Баку. В оппозиции Армении обвиняют действующее правительство страны в планах «предать» национальные интересы. Ереван более двух недель охвачен акциями протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Армении ожидают продолжения переговоров с Азербайджаном по границе