Абакан, 19 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о жаре, ветре и повышенных классах пожарной опасности.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра, 20–24 мая в Абакане ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более.

19 мая в Аскизском, Бейском, Боградском и Усть-Абаканском районах сохранится пятый класс пожарной опасности, в Ширинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В Таштыпском районе 19 мая сохранится четвёртый класс пожарной опасности.

20 мая местами прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Население просят соблюдать меры безопасности, в том числе противопожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Новосибирска предупредили о жаре и ветреной погоде.

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