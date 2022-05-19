Великий Новгород, , 14:24 — REGNUM Жители Великого Новгорода негативно отнеслись к инициативе строительства крематория. Обсуждение проекта прошло в рамках публичных слушаний, сообщает издание «53 новости».

Крематорий Иван Шилов © ИА REGNUM

Идея появления крематория в административном центре Новгородской области вызвала широкий общественный резонанс. Часть новгородцев выступает за строительство, аргументируя это тем, что на местных кладбищах уже не хватает места для новых захоронений.

Другие — против, потому что, по их мнению, крематорий нанесёт вред окружающей среде. При этом некоторые допускают появление крематория, но за чертой города. Отметим, что возвести здание предлагают на Большой Санкт-Петербургской улице, рядом с домом №187.

На общественных слушания большая часть новгородцев выступила с критикой инициативы, заявив, что выступают против строительства крематория. Отметим, что идея о возведении объекта появилась давно, ещё в 2017 году.