Сан-Сальвадор, , 14:12 — REGNUM Энергетики Сальвадора восстановили подачу электроэнергии после регионального отключения, в результате которого Сальвадор, Гватемала и Гондурас на час остались без электричества. Об этом пишет Prensa Latina.

Сан-Сальвадор José Alejandro Álvarez Ramírez (JOSAL)

«В 19:54 мы восстановили 100% напряжения в Сальвадоре. Страна взаимосвязана с Гватемалой и Гондурасом», — говорится в сообщении.

Региональный оператор рынка электроэнергии подтвердил потерю около 300 МВт примерно в 18:46 по местному времени (00:46 GMT) из-за отключения линий электропередач, в результате чего три страны остались без электроэнергии.