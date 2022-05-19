Уфа, 19 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Транзитный пассажирский авиарейс из Уфы в Норильск через Нижний Новгород запускает авиакомпания NordStar. Об этом 19 сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

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Сообщается, что полеты будут выполняться с 26 мая каждую неделю по четвергам на самолетах Boeing 737−800, которые могут вместить 180 пассажиров.

«Таким образом, из Уфы в Норильск авиакомпания NordStar будет выполнять три рейса в неделю: два прямых и один транзитный», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что запуск нового транзитного рейса возобновляет программу полетов в Нижний Новгород из Уфы: ранее в этом направлении осуществляли перелеты самолеты авиакомпании «Икар».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы увеличат количество авиарейсов в Москву.