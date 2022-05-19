София, 19 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. На входе в центральный корпус Народного собрания (парламента) Болгарии в Софии начат монтаж трехметровых металлических дверных решеток. Об этом 19 мая сообщает БТВ со ссылкой на источники.

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

По свидетельствам очевидцев, массивные конструкции устанавливаются в несколько рядов, причем они существенно ограничивают дверное пространство.

Как утверждают в пресс-службе НС, соответствующие работы были начаты по требованию Государственной службы охраны Болгарии.

Ранее главный вход в здание парламента неоднократно штурмовали участники различных акций протеста. Ежегодно ремонт дверей и окон указанной структуры проводится десятки раз.