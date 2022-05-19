Ульяновск, , 14:08 — REGNUM В Ульяновске причиной гибели рыбы в Солдатском озере стала нехватка кислорода. Об этом сообщает агентство по ветеринарии Ульяновской области.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исследование началось после публикаций в конце апреля о массовой гибели рыбы на Солдатском озере в районе СНТ «Гвардеец» в Ульяновске. Специалисты ведомства отобрали пробы на месте происшествия, на основании которых были проведены исследования.

«Гибель рыбы наступила в результате кислородного голодания, то есть гипоксии», — говорится в сообщении со ссылкой на начальника ОГБУ «Инспекция по ветеринарии и безопасности продовольствия» Сергея Фирсова .

В агентстве ссылаются на то, что для малых водоёмов это является «достаточно распространённой» причиной гибели рыбы. В ведомстве напоминают, что зима в 2022 году была снежной, а «при таких условиях происходит блокировка солнечного света» — в результате гибнут водоросли, при разложении которых теряется необходимый рыбам кислород.

Заключение передано в природоохранную прокуратуру для дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Сурском районе Ульяновской области начали обработку водоёмов от чёрной мошки (гнуса), нашествие которой произошло в 2021 году.

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