Москва, 19 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Россия будет отстаивать активы, замороженные за рубежом. Об этом 19 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что Российская Федерация будет отстаивать свои замороженные за рубежом активы и бороться с попытками их своровать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 мая проведёт встречу с членами президиума Госсовета.