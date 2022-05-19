Песков заявил, что РФ будет отстаивать замороженные активы
Москва, 19 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Россия будет отстаивать активы, замороженные за рубежом. Об этом 19 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он рассказал, что Российская Федерация будет отстаивать свои замороженные за рубежом активы и бороться с попытками их своровать.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 мая проведёт встречу с членами президиума Госсовета.