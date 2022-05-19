Оренбург, 19 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель стал жертвой мошенничества. Он перечислил аферистам свыше 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По данным полиции, жителю села Городищи позвонил незнакомец и проинформировал о попытке оформления на оренбуржца кредита. При этом мужчина представился сотрудником банка. Жителю Оренбурга заявили, что для отмены операции необходимо оформить новую заявку и перевести деньги на резервный счёт, открытый на имя клиента.

Оренбуржец, следуя по инструкции незнакомца, оформил кредит в двух банках на общую сумму 1 154 000 рублей и перевёл деньги, согласно указанию незнакомца. После этого связь с псевдосотрудником банка прервалась.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.