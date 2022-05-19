Иркутск, 19 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Иркутской области торговые объекты работают в штатном режиме, спрос на товары первой необходимости стабилизировался, сообщает 19 мая телеграм-канал правительства региона.

Инфляция

Поясняется при этом, что продовольственная инфляция в апреле составила 2,88%, что соответствует показателю в целом по России — 2,87% и ниже, чем и по Сибирскому федеральному округу (СФО) — 3,07%.

С января по апрель 2022 года к такому же периоду прошлого рост цен на продтовары в регионе также ниже, чем в целом в стране и СФО. В рейтинге регионов по этому показателю область заняла 19 место, в СФО — 1 место.

«В целом ситуация на продовольственном рынке региона остается достаточно стабильной, принятые на федеральном и региональном уровне меры поддержки бизнеса и регулирования внутреннего рынка продовольствия имеют свои положительные результаты. Ценовая стабильность остается безусловным приоритетом при разработке и реализации мероприятий по адаптации экономики к новым условиям санкционного давления», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА, в середине марта в Иркутской области начал работу «Экспортный десант». В 2022 году Экспортный десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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