Москва, 19 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Сообщения о применении Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии являются фейком, заявил 19 мая замглавы МИД России Михаил Богданов.

Mil.ru С-300

«Я думаю нет, конечно. Но надо, конечно, уточнить у наших военных коллег. Мне представляется, что это абсолютно фейковая новость», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 мая на севере Израиля в районе Верхней Галилеи сработала система оповещения о воздушной угрозе.

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