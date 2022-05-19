Москва, , 14:04 — REGNUM Оптимизм министр промышленности и торговли Дениса Мантурова относительно перспектив легализации криптовалют и использования их в качестве платежного средства следует оценивать сдержано, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Криптовалюта

«Как показывает предшествующий опыт, ключевую роль в решении данного вопроса будет играть позиция Центробанка. И в этом случае нужно подчеркнуть, что команда Эльвиры Набиуллиной традиционно воспринимает криптовалюты как потенциальный источник значимых угроз.

Ситуация, при которой власти ожидают структурный кризис экономики, подталкивает регулятора к отказу от рискованных решений.

Не стоит забывать и о том, что главными центрами принятия решений относительно криптовалют являются ЦБ и Минфин. Денис Мантуров — глава Минпромторга. Его позицию сложно рассматривать в качестве «истины в последней инстанции».

Поэтому в данном случае мы имеем дело скорее с мнением конкретного высокопоставленного чиновника, а не консолидированной позицией принимающих решения структур», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, криптовалюты со временем неизбежно будут легализованы в России, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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