Москва, , 14:04 — REGNUM Администрация президента России не согласна с мнением, что российская программа импортозамещения провалена, так как в этом направлении идет напряжённая работа. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова российского сенатора Андрея Клишаса о реализации программы импортозамещения.

При этом представитель Кремля уточнил, что Россия на сегодняшний день живет и работает в агрессивных, а не идеальных условиях.

«Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», — отметил Песков.

«Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами президиума Госсовета.