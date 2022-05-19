Москва, 19 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Планов по возрождению пионерских организаций в России нет. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никто никакие пионерии, никто никакие никакие организации возрождать не собирается», — заявил Песков.

По его словам, законопроект о российском движении детей и молодёжи связан именно с движением.

«Это движение, причём не только движение школьников, а более широкого контекста, возрастных рамок. Это и школьники, и молодые люди, молодёжь», — указал он.

«Здесь идея создать движение, с которым уже все нынешние организации могут солидаризироваться, и под зонтиком которого они могут действовать», — подчеркнул Песков.

По его словам, это будет неформальное объединение, не предполагающее принудительного участия детей.