Киншаса, 19 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Штамм лихорадки Эбола, от которой в Демократической Республике Конго умерли три человека, может представлять значительную опасность. Об этом глава местного отделения некоммерческой медицинской организации Alliance for International Medical Actions Бавейе Майюм Барка заявил в интервью Bloomberg.

(сс) UNMEER Жертвы вируса Эбола

Ранее африканское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о выявлении в городе Мбандаке в ДРК трёх случаев лихорадки Эбола. Все трое заболевших умерли, в первом их этих случаев между появлением симптомов и смертью прошло 16 дней.

«Похоже, что, хотя скорость воспроизведения довольно низкая, вирулентность вируса очень высока», — сказал Барка.

Он рассказал, что все пациенты потеряли много крови, это был первый симптом болезни. Ранее в стране были две вспышки Эболы, и тогда болезнь обычно начиналась с лихорадки или усталости. Кровотечение наблюдалось только в 15% случаев.

Барка добавил, что новый штамм не похож на тот, который вызвал эпидемии в 2018 и 2020 годах. Вероятно, новый вариант не столь заразен.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав ДР Конго в декабре 2021 года объявил, что в стране завершилась тринадцатая вспышка геморрагической лихорадки Эбола.

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