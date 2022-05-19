Москва, , 14:03 — REGNUM Москва не была инициатором прекращения переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, но готова их возобновить. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Флаги России и Украины

«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнёры», — напомнил дипломат.

Он также подчеркнул, что российская сторона вернётся за стол переговоров как только Киев выразит к этому готовность.

«Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — цитирует ТАСС Руденко.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указал, что «главное — чтобы было, что обсуждать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что площадка переговоров между Россией и Украиной де-факто прекратила своё существование.

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Она подчеркнула, что переговорный процесс заморожен по вине Украины. Омбудсмен добавила, что такое действие со стороны украинских властей «крайне отрицательно сказывается на вопросах и обмена, и оказания гуманитарной помощи, и возвращения детей к родителям и родителей к детям», поэтому крайне важно было бы вернуться к переговорному процессу.

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