Кишинёв, , 14:03 — REGNUM Выход Молдавии из Содружества независимых государств (СНГ) повлечёт за собой ряд негативных последствий для республики. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал недавнее заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, что нужно обсудить выход страны из Содружества.

«Намерение властей рассмотреть вопрос выхода из СНГ — идиотизм. Это будет означать не только разрыв всех экономических соглашений, но и окончание безвизового режима», — написал Додон.

Он добавил, что такое решение усложнит экспорт товаров в страны СНГ, а также импорт энергоресурсов. Экс-президент призвал власти учиться договариваться, а не усугублять положение страны.

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