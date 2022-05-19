Кишинёв, 19 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Выход Молдавии из Содружества независимых государств (СНГ) повлечёт за собой ряд негативных последствий для республики. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ

Он прокомментировал недавнее заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, что нужно обсудить выход страны из Содружества.

«Намерение властей рассмотреть вопрос выхода из СНГ — идиотизм. Это будет означать не только разрыв всех экономических соглашений, но и окончание безвизового режима», — написал Додон.

Он добавил, что такое решение усложнит экспорт товаров в страны СНГ, а также импорт энергоресурсов. Экс-президент призвал власти учиться договариваться, а не усугублять положение страны.